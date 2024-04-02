Рятувальникам вдалося загасити вогонь за півгодини

На місці пожежі у селі Білки Хустського району рятувальники знайшли тіло 74-річного місцевого мешканця. Причиною пожежі міг стати залишений без нагляду обігрівач.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 2 квітня, пожежа виникла напередодні в одному з будинків на вулиці Івана Франка в Білках.

«За вказаною адресою одразу ж було направлено вогнеборців державних пожежно-рятувальних підрозділів Іршави та Довгого. По прибуттю на місце, рятувальникам від сусідів стало відомо, що в кімнаті на другому поверсі житлового будинку може знаходитись чоловік. У спальній кімнаті надзвичайники виявили тіло 74-річного мешканця», – інформують у ДСНС.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу площею 20 м2 за півгодини. Ймовірною причиною загорання став залишений без нагляду тепловентилятор.