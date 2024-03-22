Пожежники за годину загасили вогонь

На вулиці Молодіжній у селищі Вишково Хустського району загорілася літня кухня. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли у кімнаті мертвим 68-річного господаря.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 22 березня, про пожежу їм повідомили мешканці Вишкова, які живуть у сусідньому будинку.

«Сусідка побачила вогонь у вікні споруди й, не гаючи часу, зателефонувала за номером 101. Інший сусід повідомив рятувальникам, що всередині може перебувати її власник. Рятувальники знайшли його тіло в кімнаті, звідки й почалась пожежа», – інформують у ДСНС.

Пожежники за годину загасили вогонь. Полум’я знищило домашнє майно на площі 28 м2. Причину загорання встановлюють правоохоронці.