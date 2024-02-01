Загасити пожежу вдалося за півгодини

В одному з будинків на вулиці Липневій у Хусті виникла пожежа. Рятувальники допомогли 70-річний господарці вийти з помешкання, натомість в кімнаті знайшли тіло її 30-річної онуки.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 1 лютого, дим з вікна будинку помітили випадкові перехожі. Вони і викликали рятувальників.

«Коли бійці ДСНС прибули на місце, 70-річна власниця оселі саме намагалася залишити задимлене помешкання. Рятувальники допомогли жінці вийти й пішли всередину шукати 30-річну онуку. Її тіло знайшли в кімнаті, де й виникло загорання», – інформують в ДСНС.

Загасити пожежу вдалося за півгодини. Вогонь пошкодив кімнату площею 20 м2 та знищив домашні речі.