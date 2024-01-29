Пожежу за 35 хвилин погасили рятувальники з Рахова

Пожежа сталася у селі Костилівка Рахівського району. У знищеному вогнем дерев’яному будинку рятувальники знайшли тіло 83-річного господаря.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 29 січня, дим від пожежі побачив мешканець Костилівки. Він вибив вхідні двері, але не зміг зайти всередину будинку через сильне полум’я і задимлення.

«Загорання за 35 хвилин ліквідували рятувальники з Рахова. Вогонь знищив дерев’яний одноповерховий будинок площею 28 м2, а також розташовану поруч дерев’яну надвірну споруду площею 9 м2», – інформують у ДСНС.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло 83-річного господаря будинку. Причину загорання встановлюють правоохоронці.