Вогонь швидко поширився на всю споруду, бо горище було забите сіном

У селі Туриця Ужгородського району під час пожежі в літній кухні загинув 67-річний господар будинку. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 26 січня, загорання сталося біля димаря, після чого вогонь швидко поширився на всю споруду, бо горище було забите сіном.

«Сусіди побачили вогонь, коли пожежа вже набрала обертів. Вони знали, що в літній кухні проживає господар, однак через сильне полум’я не могли зайти всередину. Тож це зробили бійці ДСНС, які прибули на місце події», – інформують рятувальники.

За 2,5 години вони загасили пожежу на площі 60 м2 і виявили тіло власника будинку 1957 року народження. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.