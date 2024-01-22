Рятувальники загасили вогонь за 15 хвилин

Ввечері у неділю, 21 січня, в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Тімірязєва в Ужгороді сталася пожежа. У спальні рятувальники виявили тіло 66-річного власника квартири.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 22 січня, про пожежу рятувальників повідомили мешканці багатоповерхівки, відчувши запах диму.

Рятувальники знайшли мертвого господаря в ліжку у спальній кімнаті

«Люди почули запах диму й подумали, що це може бути підгоряння їжі на плиті в квартирі на першому поверсі, але все ж вирішили перестрахуватися. Рятувальники, які прибули за викликом, виявили загорання в спальній кімнаті й на ліжку – тіло господаря 1958 року народження», – інформують у ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу за 15 хвилин. Вогонь пошкодив меблі та домашнє майно. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.