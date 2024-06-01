У Львові горіла квартира на вул. Панча, 10

У п’ятницю ввечері, 31 травня, сталася пожежа в квартирі на вул. Панча у Львові, у результаті якої загинула 63-річна власниця помешкання.

За даними ДСНС Львівщини, близько 21:00 загорілася квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Панча, 10. На момент прибуття пожежників з квартири вибивалось полум’я, а сходова клітка була заповнена димом.

У квартирі згоріли речі домашнього вжитку

Рятувальники ліквідовували пожежу у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. На свіже повітря вивели шістьох мешканців будинку. На місці пожежі знайшли тіло 63-річної власниці квартири. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють фахівці.