Любов Янас загинула в пожежі у власній квартирі

У п’ятницю ввечері, 31 травня, у пожежі квартири в багатоповерхівці у Львові загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця Любов Янас. Про трагедію повідомили її колеги.

«Ще одна втрата... Сьогодні вночі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру», – повідомила акторка творчої майстерні «Театр у кошику», заслужена артистка України Лідія Данильчук.

У коментарях Лідія Данильчук уточнила, що Любов Янас загинула внаслідок пожежі у квартирі.

Як повідомляли у ДСНС Львівщини, близько 21:00 загорілася квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Панча, 10. На момент прибуття пожежників з квартири вибивалось полум’я, а сходова клітка була заповнена димом. На місці пожежі виявили тіло 63-річної власниці квартири. Причину займання встановлюють фахівці.