Будинок на Джерельній, 44 у Львові, де 2018 року сталося вбивство

Шевченківський районний суд визнав винним львів'янина Тараса Романенка у вбивстві й призначив йому десять років в'язниці. Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, у 2018 році обвинувачений вдарив по голові 50-річного чоловіка битою, а потім підпалив його квартиру, щоб приховати злочин. Однак під час судових засідань Тарас Романенко повністю заперечив провину й заявив, що на нього тиснули поліцейські.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений мав неприязні стосунки з вбитим. Вдень 12 березня 2018 року він перебував у квартирі загиблого на вулиці Джерельній, 44. Тарас Романенко вдарив дерев'яною битою чоловіка по голові. Після опівночі він облив бензином диван, на якому лежало тіло. Крім цього, обвинувачений увімкнув газову плитку, підпалив квартиру та втік.

Під час судових засідань Тарас Романенко повністю заперечив свою провину й сказав, що дружив із загиблим майже 20 років й мав з ним спільні підприємницькі проєкти. У березні 2018 року вони зустрілися, бо загиблий готував контракт на значну суму з турецькою компанією, а обвинувачений надавав йому юридичні консультації. Чоловік переконував, що 13 березня вони разом мали їхати до Києва підписувати контракт, але його друг перестав відповідати на дзвінки. За його словами, після цього він пішов на вокзал і поїхав у Житомир, а звідти у село Андрушівку.

Тарас Романенко сказав, що ввечері 13 березня до нього зателефонував слідчий і повідомив про смерть його друга. Обвинувачений переконував, що нікого не вбивав і просив суд його виправдати. Однак під час слідчих експериментів Тарас Романенко визнавав провину. У суді він заявив, що робив це через тиск поліції.

Суд вважає пояснення Тараса Романенка непереконливими. Слідчі встановили, що телефон обвинуваченого був увімкненим у квартирі загиблого під час скоєння злочину. Суддя Галина Білінська визнала Тараса Романенка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та ув'язнила на десять років. Термін покарання засудженому рахуватимуть з дня затримання – 10 серпня 2018 року. Обвинувачений також має сплатити 28 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Додамо, що у вироку йдеться, що Подільський районний суд Києва засудив Тараса Романенка за шахрайство до восьми років позбавлення волі. Однак львів'янина звільнили від покарання у 2015 році.