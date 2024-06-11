Пожежники прибули на місце, коли транспорт повністю вигорів

На Тернопільщині повністю згорів рейсовий автобус. Пожежа трапилася в селі Самолусківці Гусятинського району. Пожежники прибули на місце, коли транспорт повністю вигорів.

На Тернопільщині сталася пожежа рейсового автобуса, який курсує маршрутом Гусятин – Тернопіль. Транспорт загорівся близько 12:00 11 червня неподалік села Самолусківці Гусятинської громади Чортківського району. Під час загоряння транспортного засобу в салоні був лише водій, який і викликав на місце пожежі рятувальників.

В пожежі попередньо ніхто не постраждав

«Коли рятувальники приїхали на місце події, то вогонь уже охопив весь автобус. Транспортний засіб згорів. Під час пожежі ніхто не травмувався. Наразі експерти з’ясовують причини загоряння і підраховують матеріальні збитки», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 11 червня.

Площа пожежі склала 20 м2 , загоряння рятувальник ліквідували близько 13:12, однак автобус врятувати не вдалося. В поліції зареєстрували факт пожежі автобуса. Спеціалісти встановлюватимуть, що могло призвести до загоряння.