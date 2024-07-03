Суд покарав двох львів’ян за спробу пограбувати зруйнований вибухом будинок
Марта Лампіко й Олександр Ткачов пограбували зруйнований вибухом газу будинок на вул. Княгині Ольги, втім їх затримали сусіди
Франківський районний суд виніс вирок львів’янам Марті Лампіці та Олександру Ткачову, які намагалися пограбувати зруйнований вибухом газу будинок на вул. Княгині Ольги. Суд призначив їм по 5 років позбавлення волі, однак жінку суд звільнив від ув’язнення, призначивши 2 роки іспитового терміну.
Як повідомляв ZAXID.NET, 23 грудня 2023 року на вул. Княгині Ольги, 32 у приватному будинку трапився вибух газу, внаслідок якого загинули троє людей. Після інциденту певний час напівзруйнований будинок був без нагляду. 11 січня ввечері патрульні затримали 27-річну Марту Лампіко та 29-річного Олександра Ткачова, які проникли у будинок і пограбували його. При собі вони мали речі з напівзруйнованого будинку – побутову та аудіотехніку, дві пари нового взуття, одяг тощо. Пояснити походження речей вони не змогли.
У суді Марта Лампіко свою провину визнала і розповіла, що того дня вони разом із Олександром Ткачовим їхали у трамваї і побачили напівзруйнований будинок. Вони домовились пограбувати його, однак одразу після того, як вони вийшли з нього, їх затримали місцеві мешканці і повідомили у поліцію.
Враховуючи обставини справи та попередні судимості грабіжників, суддя Франківського райсуду Юлія Марків визнала Марту Лампіку та Олександра Ткачова винними у крадіжці за ч. 3 ст. 15, ч. 4ст. 185 ККУ та призначила по 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив Марту Лампіку від ув’язнення, замінивши вирок на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.