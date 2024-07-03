Франківський районний суд виніс вирок львів’янам Марті Лампіці та Олександру Ткачову, які намагалися пограбувати зруйнований вибухом газу будинок на вул. Княгині Ольги. Суд призначив їм по 5 років позбавлення волі, однак жінку суд звільнив від ув’язнення, призначивши 2 роки іспитового терміну.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 грудня 2023 року на вул. Княгині Ольги, 32 у приватному будинку трапився вибух газу, внаслідок якого загинули троє людей. Після інциденту певний час напівзруйнований будинок був без нагляду. 11 січня ввечері патрульні затримали 27-річну Марту Лампіко та 29-річного Олександра Ткачова, які проникли у будинок і пограбували його. При собі вони мали речі з напівзруйнованого будинку – побутову та аудіотехніку, дві пари нового взуття, одяг тощо. Пояснити походження речей вони не змогли.

У суді Марта Лампіко свою провину визнала і розповіла, що того дня вони разом із Олександром Ткачовим їхали у трамваї і побачили напівзруйнований будинок. Вони домовились пограбувати його, однак одразу після того, як вони вийшли з нього, їх затримали місцеві мешканці і повідомили у поліцію.

Враховуючи обставини справи та попередні судимості грабіжників, суддя Франківського райсуду Юлія Марків визнала Марту Лампіку та Олександра Ткачова винними у крадіжці за ч. 3 ст. 15, ч. 4ст. 185 ККУ та призначила по 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив Марту Лампіку від ув’язнення, замінивши вирок на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.