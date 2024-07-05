НАТО може зіткнутися з опозицією з боку виробників боєприпасів

Під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня Альянс вперше в історії оголосить оборонні зобов’язання перед країнами щодо дотримання більш суворої стандартизації боєприпасів, щоб зробити їх взаємосумісними на полі бою. Про це пише агентство Reuters з посиланням на неназваного представника НАТО у п’ятницю, 5 липня.

Наразі НАТО забезпечує дотримання стандартів у снарядах, що використовуються у стрілецькій зброї, зокрема у штурмових гвинтівках. Це дозволяє членам Альянсу використовувати боєприпаси одне одного. Натомість з артилерійськими снарядами все не так просто.

Як пояснив представник Альянсу, війна в Україні показала, що гарна стандартизація артснарядів «на папері», не відповідає реальності на полі бою. Зокрема йдеться про 155-мм артилерійські снаряди, які є дефіцитними в усьому світі на тлі стрімкого попиту, спричиненого повномасштабним російським вторгненням.

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, і відсутність дотримання цього стандарту призвело до фрагментації ринку і перешкоджає потоку поставок. 14 країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, а це означає, що існують різні типи 155-мм боєприпасів.

За словами експертів, різні боєприпаси можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів при їх завантаженні в зброю, інакше вони ризикують промахнутися повз ціль на 50 або 60 метрів. Специфікації вносяться в таблиці, якими користуються оператори, але офіційні особи кажуть, що компанії іноді не надають усіх необхідних даних – і НАТО прагне змінити цю ситуацію. Альянс також прагне до більш загальних стандартів, що означатиме простіші й коротші таблиці.

«Світ, в якому існував би один стандартизований снаряд НАТО, де кожен член Альянсу виробляв би те саме, був би набагато простішим для військового командування», – сказав представник НАТО.

Проте НАТО може зіткнутися з опозицією з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.

За словами урядовця, союзники по НАТО збільшили виробництво боєприпасів з приблизно 100 тис. артилерійських снарядів до повномасштабної війни до близько 2 млн снарядів у 2024 році.

До слова, ювілейний 75-й саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. Як повідомляла «Європейська правда» з посиланням на західні ЗМІ, у межах саміту оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву «Допомога НАТО з безпеки і тренування для України» (NSATU). Окрім того, заплановане обговорення створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.