Поліцейські без підстав з силою кинули чоловіка на землю і одягнули кайданки

Правоохоронці органи після звернення омбудсмана Дмитра Лубінця перевіряють дії патрульних поліцейських під час затримання чоловіка в Чернівцях. Правоохоронці при перевірці документів з силою кинули чоловіка на землю і одягнули кайданки, хоча чернівчанин опору не чинив. Це видно на відео, яке з’явилося на Youtube. В патрульній поліції зазначили, що з приводу цього інциденту проводять перевірку. ZAXID.NET звернувся за коментарями в ДБР в Хмельницькому.

Випадок із затриманням чоловіка трапився 15 червня на одній із вулиць Чернівців. Відео самого інциденту оприлюднили в Youtube. На записі зафіксовано, як поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні кайданки та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання.

Після цього випадку чернівчанин звернувся до уповноваженого з прав людини лише 5 липня. Дмитро Лубінець зазначив, що направив звернення в ДБР та в Національну поліцію.

«До мене звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції міста Чернівці. Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився й на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу», – повідомив в Telegram Дмитро Лубінець в п’ятницю, 5 липня.

️У пресслужбі патрульної поліції Буковини зазначили, що стосовно цієї ситуації розпочали службове розслідування, повідомили в «Суспільне.Чернівці». В день інциденту, патрульні отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Вокзальній у Чернівцях. Інспектори встановили обставини події та склали адмінпротоколи.

Також у всіх учасників події вимагали показати військово-облікові документи. За інформацією поліції, один з чоловіків не мав цих документів з собою, але згодом їх приніс його родич. «Для уточнення даних громадянина запросили до ТЦК. Проте чоловік відмовився та сказав, щоб його затримували. В іншому випадку – він відмовляється їхати. Інспектори його затримали», – йдеться у дописі.

ZAXID.NET звернулися до управління ДБР в Хмельницькому за коментарем, чи відкривали за фактом події провадження. Також коментарі очікуємо від пресслужби Чернівецького обласного ТЦК та СП, чи дійсно до них патрульні поліцейські доставляли чоловіка 15 червня, якого скрутили і закували в кайданки.