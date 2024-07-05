ДТП трапилась 4 липня у Гамаліївці біля Львова

На Львівщині водій Mitsubishi наїхав на 78-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 4 липня близько 22:15 на трасі Київ – Чоп у селі Гамаліївка біля Львова. Водій автомобіля Mitsubishi Outlander, 50-річний мешканець Червоноградського району, наїхав на 78-річного мешканця Кіровоградської області, який ішов дорогою. Внаслідок отриманих у ДТП травм пішохід загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.