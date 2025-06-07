ДТП трапилась 4 липня 2024 року в Галамліївці

Пустомитівський районний суд виніс вирок Ігорю Чулаєвському, який на смерть збив пішохода на трасі біля Львова. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

ДТП трапилась 4 липня 2024 року в Галамліївці біля Львова. На трасі Київ – Чоп водій автомобіля Mitsubishi Outlander, 50-річний Ігор Чулаєвський, наїхав на 78-річного мешканця Кіровоградської області, який ішов дорогою. Внаслідок отриманих у ДТП травм пішохід загинув на місці.

У суді Ігор Чулаєвський свою провину визнав і підтвердив обставини ДТП. Він попросив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Дмитро Кукса визнав його винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі без вилучення водійських прав. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.