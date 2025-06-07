ДТП трапилася​​​​​​​ 3 вересня 2023 року у селі Фалиш на Стрийщині

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок водієві Ford C Max Сергію Жулаю, який пʼяним спричинив смертельну ДТП на Львівщині. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Аварія трапилася 3 вересня 2023 року у селі Фалиш на Стрийщині. На трасі Стрий – Моршин – Івано-Франківськ 61-річний водій Ford Сергій Жулай перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099, за кермом якого був 23-річний водій. Унаслідок ДТП водій ВАЗ помер на місці. Слідчі зʼясували, що на момент ДТП в крові Сергія Жулая було 1,12% проміле алкоголю.

У суді Сергій Жулай свою провину визнав і пояснив, що того дня їхав у Моршин за водою. В момент він втратив контроль над автомобілем. Водій стверджує, що того дня випив лише пляшку пива.

Родичі загиблого в суді розповіли, що водій сплатив їм моральну шкоду та просив вибачення, тож просили суд діяти на власний розсуд.

Враховуючи обставини справи, суддя Василь Бораковський визнав Сергія Жулая винним у смертельній ДТП і призначив 5 років увʼязнення та вилучив водійські права на аналогічний термін. До вступу вироку в дію суд відправив його під нічний домашній арешт. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.