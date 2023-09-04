Загиблому водію було 23 роки

У неділю, 3 вересня, у селі Фалиш Стрийського району Львівщини сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинув 23-річний водій. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Ford під керуванням 61-річного жителя міста Стрий та ВАЗ-21099, за кермом якого перебував 23-річний житель райцентру. Внаслідок зіткнення водій «дев’ятки» отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Окрім того встановлено, що водій автомобіля Ford, який також травмувався під час зіткнення, керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

фото поліції у Львівській області

Тіло 23-річного водія з деформованого автомобіля вивільняли рятувальники. З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї в обох автомобілях.

Поліцейські затримали водія автомобіля Ford. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.