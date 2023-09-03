На Львівщині внаслідок ДТП перекинувся автобус із пасажирами
Разом з водієм в автобусі перебувало четверо людей
До теми
У неділю, 3 вересня, на Львівщині трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з легковим автомобілем перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, у селі Жовтанці Львівського району зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та рейсовий автобус зі сполученням «Львів-Луцьк».
«В автобусі перебувало четверо людей разом із водієм. Внаслідок автопригоди двоє осіб із автобуса звернулися по медичну допомогу», – зазначили у поліції Львівщини.
Наразі медики встановлюють діагнози постраждалих, а правоохоронці з’ясовують всі обставини події.