Двоє людей із автобуса звернулися по медичну допомогу

У неділю, 3 вересня, на Львівщині трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з легковим автомобілем перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, у селі Жовтанці Львівського району зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та рейсовий автобус зі сполученням «Львів-Луцьк». «В автобусі перебувало четверо людей разом із водієм. Внаслідок автопригоди двоє осіб із автобуса звернулися по медичну допомогу», – зазначили у поліції Львівщини. Наразі медики встановлюють діагнози постраждалих, а правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

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