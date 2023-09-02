Причини та обставини події встановлюють правоохоронці

У п'ятницю, 1 вересня, у Пустомитах на Львівщині водій автомобіля AUDI A6, не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП його госпіталізували до лікарні. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

На місці події працювали рятувальники. За допомогою гідравлічних ножиць вони деблокували водія з автомобіля та відключили акумуляторну батарею. Також за допомогою лебідки надзвичайники перевернули автомобіль. Крім того, рятувальники змили пролиті паливо-мастильні матеріали з дороги.

Внаслідок аварії 39-річного водія AUDI A6 з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП залучали чотирьох рятувальників та одну спецмашину. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.