У ДТП двох вантажівок біля Львова загинув один з водіїв
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп біля Ямполя
У п’ятницю, 1 вересня, на трасі Київ-Чоп поблизу Львова сталася ДТП двох вантажівок, в якій загинув один з водіїв.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:20 на трасі Київ-Чоп біля села Ямпіль Львівського району. Зіткнулися два вантажні автомобілі Mercedes та DAF. Унаслідок аварії водій вантажівки Mercedes загинув на місці.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особисті дані водіїв.
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