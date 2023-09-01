Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп біля Ямполя

У п’ятницю, 1 вересня, на трасі Київ-Чоп поблизу Львова сталася ДТП двох вантажівок, в якій загинув один з водіїв.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:20 на трасі Київ-Чоп біля села Ямпіль Львівського району. Зіткнулися два вантажні автомобілі Mercedes та DAF. Унаслідок аварії водій вантажівки Mercedes загинув на місці.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особисті дані водіїв.