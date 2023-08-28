ДТП сталася на трасі Львів-Луцьк біля Радехова

У неділю, 27 серпня, на трасі Львів-Луцьк біля Радехова сталася ДТП двох легковиків – «Жигулі» та Ford Focus. У результаті 31-річного водія «Жигулів» госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, близько 7:30 ранку в селі Сабанівка Червоноградського району на трасі Львів-Луцьк відбулося зіткнення автомобілів Ford Focus, яким керував 51-річний мешканець Волинської області, та ВАЗ-2101, за кермом якого був 31-річний житель тієї ж області.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, 31-річного водія ВАЗ-2101 затиснуло деформованими конструкціями автівки. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованого чоловіка та передали медикам. Його госпіталізували в реанімацію.

Рятувальники визволяли постраждалого водія з понівечених «Жигулів» (фото поліції)

Внаслідок ДТП травми також отримав 55-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2101.

До ліквідації наслідків ДТП залучали сімох рятувальників та дві одиниці спецтехніки. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.