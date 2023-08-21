У результаті зіткнення з фурою легковик перетворився в купу брухту, загинув 25-річний рятувальник, який їхав за кермом

У неділю, 20 серпня, поблизу Городка на Львівщині сталася ДТП за участі легковика Volkswagen Passat та фури, що перевозила тюки сіна. У результаті загинув 25-річний водій легковика, працівник ДСНС Львівщини Володимир Більовський.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:40 на дорозі Миколаїв-Жовква-Бібрка неподалік села Залужани Львівського району (колишній Городоцький район).

Зіткнулися Volkswagen Passat, яким керував 25-річний житель Городка, та вантажівка MAN, за кермом якої був 67-річний водій. Унаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події, а його пасажирка, 30-річна жителька міста Городок, була госпіталізована. Також в лікарню для обстеження був доставлений водій вантажівки.

Cмертельна аварія сталася на дорозі в селі Залужани Великолюбінської громади (фото поліції)

Про трагічну загибель старшого лейтенанта служби цивільного захисту, начальника пожежно-рятувального поста міста Судова Вишня Володимира Більовського повідомили в ДСНС Львівщини. Співчуття у зв’язку з його з трагічною смертю висловив і колектив городоцької школи №3, де він навчався.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Обставини аварії встановлюють.