Cмертельна ДТП сталася біля селища Лопатин

У понеділок увечері, 14 серпня, на дорозі Буськ-Берестечко біля селища Лопатин на Львівщині водій мінівена Volkswagen Caddy в’їхав у гужову підводу. У результаті фірман загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 21:40 на автодорозі Буськ-Берестечко поблизу селища Лопатин Червоноградського (раніше Радехівського) району. 42-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, житель одного з сіл району, здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 63-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.