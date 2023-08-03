Постраждали 30-річна водійка та 26-річна пасажирка Hyundai

У четвер вранці, 3 серпня, на вул. Городоцькій у Львові у районі колишнього блокпоста сталася ДТП за участі автомобілів Toyota Land Cruiser Prado та Hyundai Accent. У результаті постраждали водійка та пасажирка Hyundai, їх з травмами забрала «швидка».

За даними ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 8:00 на вул. Городоцькій, 282. Зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser Prado та легковик Hyundai Accent.

Унаслідок ДТП постраждали 30-річна водійка та 26-річна пасажирка Hyundai. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували травмованих жінок з деформованого автомобіля.

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Постраждалих з травмами різного ступеня госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона.

До ліквідації наслідків ДТП залучали дев’ятьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.