Водій Volkswagen Polo збив дитину на вул. Шевченка

У вівторок, 1 серпня, на вул. Шевченка, 264 у Львові водій Volkswagen Polo збив шестирічного хлопчика. Дитину з травмами голови госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:40 на вул. Шевченка. 37-річний водій автомобіля Volkswagen Polo, мешканець Львова, здійснив наїзд на шестирічного львів’янина. Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги уточнили ZAXID.NET, що хлопчика з черепно-мозковою травмою госпіталізували у лікарню святого Миколая.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За інформацією медиків, протягом 1 серпня на Львівщині трапилося п'ять ДТП за участю дітей.