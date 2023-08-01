ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході

У вівторок вранці, 1 серпня, на перехресті вул. Кульпарківська – Любінська у Львові автомобіль Volkswagen Passat збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалого з важкими травмами забрала «швидка».

За даними патрульної поліції Львівщини, наїзд на пішохода здійснив автомобіль Volkswagen Passat. Інформація про водія та постраждалого пішохода уточнюється.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пішохода без свідомості госпіталізували в лікарню святого Луки. Попередньо в нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму та травму гомілкового суглоба.