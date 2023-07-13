Медикам не вдалося врятувати життя жінки

У четвер вранці, 13 липня, у Львові на вул. Івана Мазепи сталася смертельна аварія, у якій загинула 71-річна жінка. Як повідомила прес-служба поліції, жінка переходила дорогу, коли на неї наїхала вантажівка, від отриманих травм львів'янка загинула одразу.

ДТП сталася вранці, близько 08:25 неподалік перехрестя вулиць Миколайчука та Мазепи. 59-річний водій вантажівки DAF, мешканець Яворівщини, на смерть збив літню жінку. Поліція встановила, що загибла – 71-річна місцева мешканка. Травми, які отримала львів'янка, були несумісні із життям.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини смертельної аварії.