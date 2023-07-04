Жінка переходила дорогу приблизно за півметра від пішохідного переходу

Сихівський районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП водія львівської маршрутки, який збив 61-річну пенсіонерку перед пішохідним переходом. Суддя звільнила водія від обмеження волі, призначивши рік іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 29 грудня 2022 року близько 17:45 на проспекті Червоної Калини. Водій маршрутки БАЗ-А079 Олександр Любімов, який працює у компанії «Міра і К», збив 61-річну жінку, яка переходила дорогу приблизно за півметра від пішохідного переходу. Пенсіонерка отримала травми середнього ступеня тяжкості за критерієм тривалого розладу здоров’я.

У суді водій визнав свою провину та просив не позбавляти права керувати транспортними засобами, бо це його єдиний дохід.

Справу розглянула суддя Оксана Беспальок, яка визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила покарання у вигляді року обмеження волі з річним позбавленням права керувати транспортними засобами, однак звільнила від відбуття покарання та встановила рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.