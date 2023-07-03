19-річний львів’янин зніс огорожу та виїхав на тротуар

У неділю, 2 липня, на вул. Степана Бандери 19-річний львів’янин зніс огорожу та виїхав на тротуар. Патрульні встановили, що хлопець не має посвідчення водія та не вперше керує авто без документів.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, 2 липня близько 17:00 до них звернувся водій та повідомив про ДТП на вул. Степана Бандери. За словами заявника, у його машину ледь не в’їхало авто Hyundai Sonata.

19-річний водій, керуючи автомобілем Hyundai Sonata, проігнорував заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого ледь не в’їхав в авто очевидця, та зрештою здійснив наїзд на металеву огорожу та виїхав на тротуар. Чоловік вчинив ДТП біля пішохідного переходу.

Патрульні встановили, що водія Hyundai Sonata вже не вперше притягають до адміністративної відповідальності. На винуватця автопригоди патрульні склали два протоколи: за ч. 5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Йому загрожує 40,8 тис. грн штрафу.