Машина дивом не зачепила пішоходів на зупинці

У четвер, 29 червня, у центрі Львова 17-річний водій автомобіля BMW виїхав на зупинку громадського транспорту на тротуарі. Ніхто з пішоходів не постраждав. Як з’ясувалося, за кермом перебував неповнолітній водій, який взагалі не має права сідати за кермо авто.

Інцидент трапився 29 червня близько 16:30. BMW X5 повернув з вул. Городоцької на проспект Свободи і виїхав на тротуар, де є зупинка громадського транспорту, дивом не зачепивши людей, що там стояли.

«Попри спроби пасажира запевнити, що саме він керував автомобілем, патрульні поліцейські встановили, що за кермом був 17-річний львів’янин. Ба більше, минулого року у липні на нього складали протокол за керування без прав мотоциклом», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Момент наїзду зафіксували камери спостереження.

На водія склали протокол за ч.5 ст. 126 КУпАП (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом). За це передбачений штраф 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу.