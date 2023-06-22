Правила дорожнього руху порушив семирічний хлопчик, який різко виїхав на головну дорогу

На Тернопільщині 17-річний мотоцикліст врізався в семирічного хлопчика на велосипеді, який раптово виїхав на головну дорогу. Від удару велосипед дитини розламало навпіл. Обох неповнолітніх медики бригади швидкої допомоги доправили в лікарню.

Про аварію, яка трапилася в селі Плотича Козівської громади, в поліцію повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. Медики розповіли, що з сільської вулиці вони забирали двох неповнолітніх — 17-річного та семирічного хлопців. Старший мав легкі ушкодження, а от дитина була у важкому стані.

Водій мотоциикліста отримав легкі ушкодження

На місце ДТП виїхали працівники слідчо-оперативної групи поліції. «Під час роботи поліцейські з1ясували, що 17-річний водій мотоцикла Lifan Lf 150-2E допустив зіткнення з велосипедистом. Дитина раптово виїхала з другорядної дороги на головну», — повідомили в поліції Тернопільщини.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обох дітей з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Мотоцикліста після надання меддопомоги відпустили додому. Іншого хлопчика госпіталізували. Відомості про аварію правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини). Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини.