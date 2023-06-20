Керманич підводи від отриманих травм загинув на місці ДТП

Житель Чернівців, студент економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича отримав два роки умовно за те, що скоїв смертельну аварію. Хлопець на своєму автомобілі на великі швидкості наїхав на підводу з конем, яка рухалася в попутному напрямку. Від удару керманич підводи загинув на місці ДТП.

Слідство встановило, що аварія трапилася о 19:54 30 жовтня 2022 року в селищі міського типу Берегомет. Хлопець їхав на автомобілі BMW-318 І по вул. Центральній, яка в момент ДТП не освітлювалась. Але обвинувачений перевищив дозволену швидкість в населеному пункті.

«На даній ділянці дороги є дорожній тимчасовий знак обмеження максимальної швидкості 30 км/год. Обвинувачений їхав зі сторони с. Лукавці, в напрямку м. Вижниця, на швидкості не менше - 72.8 км/год, що перевищує допустиму швидкість в селі. Проїжджаючи певний відрізок дороги, житель Чернівців неправильно застосував прийоми керування транспортним засобом, допустив зіткнення із гужовим возом, який рухався в попутному напрямку до автомобіля і без наявних світловідбивачів», – йдеться у вироку Вижницького районного суду Чернівецької області від 15 червня 2023 року.

Від зіткнення 62-річного керманича підводи викинуло на дорогу. Чоловік отримав важкі травми – відкритий перелом черепа із забоєм речовини головного мозку та розвитком значних крововиливів.​ Потерпілий помер на місці аварії не приходячи до тями.

У суді обвинувачений хлопець розкаявся і розповів, що його засліпив зустрічний транспорт, і тому він не помітив підводу з конем. Вижницький районний суд Чернівецької області присудив обвинуваченому три роки в'язниці з випробувальним терміном у два роки.