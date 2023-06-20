Велосипедист від отриманих травм помер на місці

У Чернівцях водій сміттєвоза наїхав на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм кермувальник велосипеда помер на місці. А правоохоронці порушили справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Аварія трапилася о 23:00 19 червня на вулиці Хотинській в обласному центрі. Правоохоронці встановили, що 23-річний водій сміттєвоза Mercedes-Benz Actros вирішив повернути на бокову вулицю. Однак під час повороту не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 33-річного велосипедиста, який їхав у тому ж напрямку, що і вантажний автомобіль.

«Внаслідок наїзду вантажівки на велосипедиста, 33-річний місцевий житель отримав багато тілесних ушкоджень, які не сумісні з життям. Чоловік помер на місці до приїзду бригади швидкої допомоги. За фактом смертельної аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу», – повідомили в поліції Буковини.

Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.