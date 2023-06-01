Аварія трапилась 8 жовтня 2020 року трасі Броди – Пониковиця біля Бродів

Бродівський районний суд Львівської області засудив до трьох років ув’язнення 72-річного водія ВАЗ 2101 за смертельну ДТП із велосипедистом. Родичі загиблого відсудили у водія та страхової компанії майже 613 тис. грн компенсації.

Аварія трапилась 8 жовтня 2020 року близько 7:25 на трасі Броди – Пониковиця поблизу Бродів. Водій автомобіля ВАЗ 2101 72-річний Мирослав Коханський наїхав на 47-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок численних травм велосипедист помер у Бродівській центральній районній лікарні.

У суді Мирослав Коханський свою провину не визнав й зазначив, що того дня на дорозі він не побачив велосипедиста через світло фар зустрічного автомобіля. При цьому на велосипеді також не було задньої фари та відблискових маячків. Після ДТП він зупинився, зупинив попутній автомобіль і попросив водія викликати швидку та поліцію.

Родичі загиблого заявили про цивільний позов, зазначивши, що за два роки слідства Мирослав Коханський не пропонував їм матеріальної допомоги.

Враховуючи докази та свідчення очевидців, суддя Бродівського районного суду Олена Рахімова визнала Мирослава Кохановського винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила 3 роки позбавлення волі. Крім цього, суд зобов’язав його заплатити 13,1 тис. грн судових витрат, а також виплатити 453 тис. грн компенсації. Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ.» має виплатити родичам загиблого велосипедиста 160,5 тис. грн компенсації за лікування та поховання загиблого. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.