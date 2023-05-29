Райсуд на Хмельниччині оштрафував велосипедиста за зіткнення з BMW X5. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, але легковик отримав механічні ушкодження. Суд зобов'язав велосипедиста заплатити 850 грн штрафу.

Аварія сталась 12 травня на перехрасті вулиць Захисників України та Шешукова у Шепетівці: велосипедист не впорався з керуванням та в’їхав у автомобіль BMW X5. Внаслідок зіткнення легковик отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками. За словами водія, він якраз зупинився на перехресті перед поворотом праворуч, чекаючи, поки авто попереду поверне уліво, – у цей момент на швидкості в його автомобіль в’їхав велосипедист.

Пояснення потерпілого щодо місця зіткнення та фактичних обставин справи узгоджуються з даними протоколу та схеми місця ДТП з фототаблицями.

«Судом встановлено, що до дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої автомобіль марки BMW X5 отримав механічні пошкодження, привело порушення велосипедистом п. 12.1 Правил дорожнього руху, і саме ці порушення перебувають у причинному зв’язку з настанням наслідків, передбачених ст. 124 КУпАП», – повідомляє прес-служба Хмельницького апеляційного суду.

Відтак Шепетівський міськрайонний суд визнав 38-річного велосипедиста винуватим у порушенні ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та оштрафував його на 850 гривень.

Додамо, що водія BMW X5 також притягнули до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортом без документів), оскільки він не мав при собі полісу страхування. За таке порушення передбачено 425 грн штрафу.