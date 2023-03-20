П'яний водій за кермом Mercedes збив 47-річного чоловіка, який їхав на велосипеді

Біля Кам'янця-Подільського 28-річний п'яний водій наїхав на велосипедиста. Після ДТП чоловік втік і намагався заховати пошкоджене авто, але поліцейські його затримали. Наразі зловмисник перебуває в СІЗО. Про потерпілого відомо, що наразі він госпіталізований у реанімаційне відділення.

Аварія сталась зранку в неділю, 19 березня, в селі Кам'янка біля Кам'янця-Подільського. 28-річний водій автомобіля Mercedes, їдучи вулицею Шевченка, наїхав на 47-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП велосипедист важко травмувався, його госпіталізували в реанімацію.

«Після скоєння наїзду зловмисник втік з місця пригоди та намагався заховати пошкоджену автівку, щоб уникнути відповідальності. Але поліцейські швидко встановили особу водія та затримали його, а транспортний засіб вилучили. Як виявилось, водій керував автомобілем, будучи напідпитку. Вміст алкоголю в його організмі перевищував допустиму норму в шість разів», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Водія затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яна ДТП, в якій постраждала людина). Санкція статті передбачає до трьох років тюрми. Назабаром чоловікові мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.