В службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини розробили кілька шляхів об'їзду

Через підняття рівня води в річці Прут на Буковині змило переправу в селі Глиниця Кіцманського району. Наразі проїзд дорогою, яка веде через село, закритий. Зробили це аби не наражати на небезпеку водіїв та пасажирів автомобільного транспорту.

Про те, що проїзду до села не має, повідомив в соцмережах народний депутат Максим Заремський. Чоловік написав, що вода з Прута підмила дорогу і тому переправу закрито.

«Тимчасову переправу закрито. Я від самого початку був проти необдуманих дій, ще коли міст в с. Глиниця був цілий. Другий рік люди "невтомно дякують" всім тим чиновникам, які знищили кілька років тому міст через річку», – повідомив нардеп.

Водночас рівень води у Пруті продовжує підвищуватися. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«У другій половині доби 19 червня очікується проходження максимального рівня води на р. Прут у створі поста Чернівці висотою 200 - 250 см над нулем поста (рівень води на 8 год 19 червня становить 180 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 430 - 580 м3/с, без негативних наслідків», – повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Водночас в пресслужбі Чернівецької обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Суспільному повідомили, що водії можуть об'їхати технологічну переправу наступними маршрутами: