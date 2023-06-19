Двоє людей загинули в ДТП мотоцикла з молоковозом поблизу Кременця. Двоколісний транспорт рухався в зустрічному напрямку до вантажівки, але в один момент водія двоколісного не впорався з керуванням і виїхав на зустріч. Пасажир мотоцикла загинув на місці, а водія медики доправили до лікарні.

Аварія трапилася поблизу села Титильківці Кременецького району. Зі слів очевидців ДТП, мотоцикл рухався на великій швидкості і в зустрічному напрямку до молоковоза. В один момент водія двоколісного не впорався з керуванням і виїхав на зустріч, де зачепив вантажівку. Мотоцикл з людьми впав і пролетів ще 50 метрів.

Водія з важкими травмами доправили в лікарню, однак він помер не приходячи до тями

За словами людьми, які бачили аварію і повідомили про неї в редакцію місцевого видання «Терміново», один з чоловіків загинув на місці. Ймовірніше, це був пасажир мотоцикла. А водія бригада швидкої допомоги забрала до Кременецької центральної лікарні.

Водій двоколісного потрапив одразу в реанімацію медустанови, позаяк був без свідомості. За кілька годин чоловік теж помер, так і не прийшовши до тями. Усі обставини смертельної аварії з'ясовують слідчі поліції Кременецького району. Речник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета підтвердив ZAXID.NET, що правоохоронці внесли відомості про ДТП в ЄРДР за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті кількох людей).