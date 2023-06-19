Внаслідок зіткнення автомобіль Opel Omega з'їхав з дороги

Внаслідок зіткнення двох легковиків біля Луцька постраждали п'ятеро людей, з них двоє дорослих та троє дітей. Двоє травмованих неповнолітніх перебувають у медзакладі.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у неділю, 18 травня, поблизу села Дачне. «40-річна жителька Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeot 5008, допустила зіткнення із легковиком Opel Omega під керуванням 23-річного жителя Ківерець», – описують обставини аварії у поліції.

Внаслідок ДТП обидва водії отримали травми, однак не госпіталізовувались. Також у ДТП постраждали троє дітей – пасажирів автомобіля Peugeot 5008 віком 16, 12 та п'ять років. Наразі двоє з них перебувають у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.