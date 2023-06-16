Автомобіль ВАЗ-21124 вщент вигорів, а його водій та пасажир загинули

На Волині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Водій автомобіля ВАЗ-21124 допустив з'їзд з дороги, внаслідок чого авто зіткнулось з деревом, а тоді загорілось.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у четвер, 15 червня, поблизу села Гулівка Ковельського району.

«48-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем ВАЗ-21124, з’їхав кювет та врізався у дерево. Транспортний засіб загорівся. У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля, 54-річний житель Володимира, загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).