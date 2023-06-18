Автомобіль вʼїхав у бетонну огорожу подвірʼя на вул. Шкільній у Зимній Воді

28-річний водій BMW в’їхав у бетонну огорожу одного з будинків у Зимній Воді. Водія затиснуло пошкодженими конструкціями автомобіля, його деблокували рятувальники.

Як повідомили в ГУ ДСНС Львівщини, ДТП трапилась вранці в неділю, 18 червня, на вул. Шкільній у Зимній Воді. Близько 9 ранку 28-річний водій автомобіля BMW 320 не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу одного з будинків.

Рятувальники деблокували водія за допомогою спецтехніки

Унаслідок ДТП водій опинився між пошкодженими конструкціями автомобіля. Його деблокували рятувальники за допомогою електричних ножиць та розтискачів. Невдовзі водія з травмами госпіталізували в лікарню Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова. Причини ДТП встановлює поліція.