Водій в'їхав у розмежувальний парапет між смугами руху на вул. Науковій

Львівські патрульні виявили чергового нетверезого водія, який вчинив ДТП. Водій Skoda Fabia сів нетверезим за кермо та в’їхав у металеву огорожу, що розділяє протилежні смуги руху на вулиці Науковій. Після цього він заперечував і причетність до аварії, і те, що випив перед тим, як сісти за кермо.

ДТП трапилася 18 серпня близько 23:00.

«Патрульні оперативно прибули на місце події. Біля транспортного засобу стояв чоловік, який сказав, що автомобіль не його і він просто спостерігає. Однак під час перевірки документів львів’янина, охоронці порядку встановили, що автівка належить йому», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Патрульні помітили у 29-річного водія очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Зрештою, водій зізнався, що автомобіль його і саме він вчинив ДТП, не впоравшись із керуванням. Однак він заперечив, що вів машину під дією алкоголю, сказав, що випив вже після ДТП.

Патрульні склали на нього два протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 4 ст. 130 (нетверезе кермування).