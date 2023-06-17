Аварія трапилась 13 березня на вул. Варшавській у Львові

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок водієві Volkswagen Passat, який на смерть збив 65-річну жінку на пішохідному переході на вул. Варшавській. Суд призначив Олександру Череднику два роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 13 березня ввечері на вул. Варшавській у Львові. Автомобіль Volkswagen Passat, за кермом його був 61-річний львів’янин Олександр Чередник, їхав у напрямку вул. Замарстинівської й поблизу будинку №40 збив 65-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок отриманих у ДТП травм жінка померла в лікарні.

У суді Олександр Чередник свою провину визнав та розповів, що у день ДТП ввечері повертався з роботи. Жінку на пішохідному переході він не побачив, оскільки перед ним проїжджав інший автомобіль. Родичі загиблої не просили для водія суворого покарання, адже він відшкодував моральну шкоду.

Враховуючи обставини справи, 13 червня суддя Залізничного райсуду Петро Невойт визнав Олександра Чередника винним у смертельній ДТП та призначив 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив водія від відбування покарання, замінивши ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. При цьому, суд залишив право керувати транспортом. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.