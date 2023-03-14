61-річний львів’янин за кермом авто Volkswagen Passat збив жінку на пішохідному переході

Ввечері у понеділок, 13 березня, водій збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу у Львові. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомлення, аварія трапилась 13 березня близько 20:20 на вул. Варшавській. 61-річний львів’янин за кермом авто Volkswagen Passat збив жінку віком 65 років на пішохідному переході. Судячи з фото з місця події, ділянка дороги була освітлена, а пішохідний перехід не регульований.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.