Аварія трапилась в селі Терновиця, що біля Яворова

На трасі Львів – Краковець у ДТП між автомобілями Mercedes-Benz Vito та «Ford Focus загинув 20-річний хлопець. Водія Ford Focus та двох пасажирів Mercedes із різними травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в ГУ ДСНС Львівщини, аварія трапилась у пʼятницю, 16 червня, в селі Терновиця, що неподалік Яворова. На трасі Львів – Краковець зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Vito та «Ford Focus. Унаслідок автозіткнення загинув 20-річний пасажир Ford Focus, його затиснуло деформованими конструкціями автівки.

Рятувальники деблокували тіло пасажира за допомогою гідравлічних ножиць та відімкнули в автомобілях акумуляторні батареї, аби запобігти пожежі.

Окрім цього, внаслідок ДТП із травмами різного ступеня медики госпіталізували до медзакладів водія автомобіля Ford Focus та двох пасажирів Mercedes-Benz Vito. Поліція встановлює обставини аварії.