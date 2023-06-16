Рух дорогою здійснюється однією смугою

У п’ятницю, 16 червня, близько 8:30 сталась ДТП на 590 км траси Київ – Чоп поблизу села П'ятничани Стрийського району.

За інформацією патрульної поліції Львівської області, у ДТП потрапили одразу п'ять автомобілів, є травмовані і загиблі. Наразі рух транспорту на ділянці здійснюється однією смугою, його регулюють патрульні. На місці працюють усі необхідні служби.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівської області, у ДТП загинув один чоловік, а двоє жінок отримали травми.

За попередніми даними поліції, зіткнулися три автомобілі: спочатку BMW 530 під керуванням 24-річного жителя Стрийського району та Mercedes Sprinter 519, яким керував 55-річний мешканець міста Чернівці, після цього BMW відкинуло та відбулося його зіткнення ще з одним автомобілем Mercedes Sprinter 316 під керуванням 41-річного стриянина.

Внаслідок ДТП водій BMW від отриманих травм загинув на місці події. Його пасажирка, дані якої встановлюються, з травмами доставлена до лікарні. Крім того, травмована пасажирка одного з Mercedes Sprinter, 50-річна мешканка Чернівців, яку теж госпіталізували. Діагнози потерпілих уточнюються.

Зараз на місці події працюють слідчі територіального підрозділу поліції, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Вирішується питання правової кваліфікації події.