Унаслідок ДТП постраждали 24-річний водій ВАЗу та четверо його пасажирів

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вчиненні ДТП водія легковика, який спричинив лобову аварію у Дрогобичі. У вироку суду зазначено, що травми отримали шестеро людей. Винуватцю ДТП призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, аварія трапилась 20 лютого 2022 року на вул. Трускавецькій у Дрогобичі. За даними правоохоронців, водій авто Peugeot 406 їхав зі швидкістю не менше 130 км/год, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто ВАЗ 2107.

Повідомляючи про цю ДТП, поліцейські зазначали, що постраждали 24-річний водій ВАЗу та четверо його пасажирів – 16-річна дівчина та чоловіки, віком 20, 26 і 42 роки. Рятувальники вирізали постраждалого водія ВАЗу з понівеченої автівки. У вироку суду зазначено, що травми отримав також водій Peugeot 406.

За даними правоохоронців, водій авто Peugeot 406 їхав зі швидкістю не менше 130 км/год, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто ВАЗ 2107

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково та заявив, що їхав зі швидкістю 80-90 км/год. «Рухаючись по дорозі, побачив яму, швидкість збільшував, бо йшов на підйом, намагаючись об’їхати яму на дорозі, перетнув суцільну лінію розмітки, в результаті чого відбулось зустрічне зіткнення з іншим автомобілем, оскільки потерпілий теж не зміг уникнути зіткнення», – цитують у вироку суду свідчення обвинуваченого.

За даними правоохоронців, чоловік керував авто Peugeot у нетверезому стані, від нього був запах алкоголю. Як пояснив обвинувачений, нечітка вимова та нестійка хода були наслідком отриманої під час ДТП травми голови, що підтверджується відповідним медичним висновком, а запах алкоголю міг бути від розлитого омивача скла, що містить спирт. Суд визнав недоведеним, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Справу розглянула суддя Олеся Нагірна, яка визнала водія Peugeot винним у вчиненні ДТП з потерпілими та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми з дворічним позбавленням водійських прав. Однак його звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Засуджений також має виплатити водію ВАЗу 85 тис. грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.