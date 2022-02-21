Унаслідок ДТП з вини п'яного водія Peugeot постраждали водій ВАЗу та четверо його пасажирів

У неділю, 20 лютого, у Дрогобичі нетверезий 36-річний водій автомобіля Peugeot 406 виїхав на зустрічну та врізався у ВАЗ 2107. Унаслідок аварії постраждали п’ятеро молодих людей – водій «сімки» та четверо його пасажирів.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 23:30 ночі на вул. Трускавецькій. 36-річний водій автомобіля Peugeot 406, мешканець району, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2107, яким керував 24-річний місцевий житель.

Унаслідок ДТП постраждали водій ВАЗу та четверо його пасажирів – 16-річна дівчина та чоловіки, віком 20, 26 і 42 роки – усі мешканці Дрогобича. Рятувальники за допомогою спецобладнання вирізали постраждалого водія ВАЗу з понівеченої автівки. Усіх п’ятьох госпіталізували до лікарні.

П'яний водій Peugeot 406 виїхав на зустрічну і врізався у ВАЗ (фото поліції)

За даними поліції, на момент ДТП водій Peugeot перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху особами в стані сп’яніння (ч.3 ст. 286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.