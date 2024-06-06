ДТП трапилась 16 червня 2023 року в селі Терновиця біля Яворова

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Ford Focus Віктору Телиці, який спричинив смертельну ДТП, де загинув 20-річний хлопець. Суд призначив йому півтора року іспитового терміну.

ДТП трапилась 16 червня 2023 року на трасі Львів – Краківець неподалік села Терновиця. 20-річний мешканець Новояворівська Віктор Телиця за кермом Ford Focus виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Vito, за кермом якого був 59-річний киянин. Унаслідок ДТП 20-річний пасажир Ford загинув на місці, а водій Mercedes та його трирічна пасажирка отримали важкі травми.

У суді Віктор Телиця свою вину у вчиненні ДТП визнав і розкаявся. Він пояснив, що автомобіль Ford Focus належить його мамі. Того дня він поспішав до Яворова в банк. Після ДТП відшкодував компенсацію всім потерпілим. Родичі загиблого і постраждалих у суді пояснили, що з водієм примирилися й претензій до нього не мають.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Дмитрій Поворозник визнав Віктора Телицю винним у смертельній ДТП і призначив 4 роки позбавлення волі та вилучив посвідчення водія на рік. Утім суд звільнив його від відбування покарання й призначив рік і 6 місяців іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити 10,8 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.