Vivobook S 15 (S5507)

Компанія ASUS оголосила про початок попереднього замовлення в Україні ноутбука ASUS Vivobook S 15 (S5507), комп’ютера нового покоління зі штучним інтелектом (ШІ). Він працює на основі потужної та енергоефективної процесорної платформи Snapdragon X Elite і є першим комп’ютером Copilot+ PC з функціями штучного інтелекту Windows і колекцією ексклюзивного програмного забезпечення від ASUS, покликаного розширити можливості користувача для роботи й розваг.

Завдяки вбудованому в платформу Snapdragon X Elite модулю ШІ-обробки, користувачі зможуть насолоджуватися апаратним прискоренням функцій штучного інтелекту, а завдяки процесору Qualcomm Oryon досягається новий рівень продуктивності та енергоефективності.

Насолоджуйтеся продуктивною роботою ще довше завдяки акумулятору високої місткості, який забезпечує до 18 годин автономної роботи. Цей витончений (товщиною 14,7 мм) і легкий (масою 1,42 кг) ноутбук створений для мобільного життя. Він оснащений дисплеєм ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц, а також високоякісною аудіосистемою, сертифікованою Harman Kardon.

Неймовірна потужність для ШІ

ASUS Vivobook S 15 – це перший комп’ютер Copilot+ PC нового покоління, у якому реалізовано найновіші інструменти штучного інтелекту Windows. Він працює на базі процесорної платформи Snapdragon X Elite із вбудованим нейронним процесором (NPU) Qualcomm Hexagon з продуктивністю у 45 TOPS для прискореної локальної обробки даних ШІ.

Ноутбук підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X 8448 МГц, а для зберігання даних передбачено швидкісний твердотільний накопичувач PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ.

Серед удосконалених функцій, що працюють на основі технологій ШІ наступного покоління, ноутбук пропонує ефекти Windows Studio і камеру ASUS AiSense з інфрачервоним сенсором. Можливості розпізнавання присутності користувача за допомогою камери забезпечують роботу функції адаптивного затемнення екрана (Adaptive Dimming), яка активується у разі, якщо користувач відводить погляд, а також адаптивного блокування (Adaptive Lock), яка автоматично блокує ноутбук, коли користувач відходить від комп’ютера, і розблоковує його, коли той повертається.

Крім того, ASUS Vivobook S 15 є першим пристроєм, що пропонує ексклюзивний застосунок ASUS StoryCube, який працює на основі ШІ й надає користувачам інтелектуальний, зручний і потужний спосіб керування всіма цифровими активами для сортування, редагування й експорту необроблених матеріалів.

Спираючись на потужну апаратну платформу, ASUS Vivobook S 15 підтримує такі сучасні функції, як ефекти Windows Studio, що покращують освітлення й усувають шуми під час відеодзвінків. Крім того, пристрій пропонує функцію Live Captions, яка з високою точністю генерує субтитри в режимі реального часу, а також Cocreator, що дозволяє користувачам перетворювати власні ескізи на справжні твори мистецтва. Тож ці інноваційні технології спрямовані не лише на підвищення безпеки та конфіденційності, але й на розширення мультимедійних можливостей і розкриття творчого потенціалу користувачів.

Неймовірна портативність

ASUS Vivobook S 15 вирізняється ультратонким суцільнометалевим корпусом товщиною 14,7 мм і масою 1,42 кг, який завдяки своїй мінімалістичній естетиці змінює уявлення про елегантність. Вишуканий логотип, вигравіюваний на верстаті з ЧПК, додає особливої нотки, а оригінальний дизайн корпусу зі звуженими краями гарантує міцність пристрою.

Акумулятор місткістю 70 Вт∙год забезпечує до 18 годин продуктивної автономної роботи або розваг, а також підтримує функцію швидкого заряджання і технологію ASUS USB-C Easy Charge для заряджання практично від будь-якого адаптера живлення.

Клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням, яке можна персоналізувати за допомогою функції Dynamic Lighting в Windows 11, дозволяє користувачам створювати приголомшливі ефекти, що відповідають їхній індивідуальності й настрою. Окрема клавіша Copilot призначена для швидкого доступу до інструментів Windows, що працюють на основі штучного інтелекту, а великий інтелектуальний тачпад забезпечує легку навігацію та розширений робочий простір. За допомогою інтуїтивно зрозумілих жестів користувачі можуть легко керувати різними завданнями, від регулювання звуку до оптимізації яскравості екрана й відтворення відео.

Сучасні інтерфейси

ASUS Vivobook S 15 оснащений широким набором інтерфейсних портів, які стануть у пригоді в будь-якій ситуації. Серед них два порти USB4 з підтримкою функції швидкого заряджання, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K і передачі даних на швидкості до 40 Гбіт/с, а також два USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, картридер microSD і комбінований аудіороз’єм. ​ ​

Бездротовий модуль Qualcomm FastConnect 7800 стандарту Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт/с, що в 4,8 раза перевищує швидкість Wi-Fi 6, гарантуючи безперебійні онлайн-трансляції, зручне виконання завдань і блискавичне завантаження файлів.

Неймовірні зображення і звук

ASUS Vivobook S 15 надає чудові можливості для продуктивної роботи, творчості й розваг завдяки великому 15,6-дюймовому OLED-дисплею ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Він відтворює високоякісне зображення з надзвичайно високою деталізацією і реалістичними кольорами. Цей найкращий у своєму класі дисплей сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600 займає 89% площі панелі, має час відгуку 0,2 мс і відтворює 100% відтінків кінематографічного колірного простору DCI-P3.

Він також сертифікований лабораторією TÜV Rheinland як такий, що забезпечує низький рівень синього світла, сприяючи комфорту для очей, а технологія ASUS OLED Care дбає про його довговічність. Доповнює цей приголомшливий дисплей потужна аудіосистема, сертифікована Harman Kardon, з підтримкою багатовимірних ефектів Dolby Atmos.

Вихід нового ASUS Vivobook S 15 знаменує собою значний крок уперед у сфері обчислень на основі штучного інтелекту. Цей пристрій підтверджує відданість ASUS безкомпромісним інноваціям. Створений у співпраці з гігантами індустрії, Microsoft і Qualcomm Technologies, він є важливим етапом на шляху до технічного прогресу.

Сьогодні комп’ютерна індустрія вступає в нову еру технологій, де ASUS продовжує бути лідером, створюючи досконалі пристрої за формою і можливостями.

Доступність і ціна

Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 1 ТБ надійде в продаж в Україні на початку липня за ціною 67 999 гривень. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна.